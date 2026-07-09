В Иркутске у больницы № 9 высадили аллею «Дерево семьи»

В Иркутске 8 июля, в День семьи, любви и верности, на территории городской клинической больницы № 9 состоялась благотворительная акция «Дерево семьи». Её участниками стали будущие родители, семьи с детьми и сотрудники медицинского учреждения.
Совместными усилиями были высажены 88 деревьев и кустарников, заложив новую аллею, которая призвана символизировать преемственность поколений, семейную заботу и традиции.
Новая зелёная зона посвящена тем пациентам, кто на протяжении многих лет обращается в эту больницу — от старшего поколения до самых маленьких.
— Подобные проекты помогают укрепить связь между медицинскими организациями и населением, а также способствуют воспитанию культуры здоровья, основанной на семейных ценностях, — отметил Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Для озеленения выбраны сосны, гортензии, дёрен и спирея — растения, которые символизируют стойкость, красоту, обновление и гармонию.
Главный врач больницы Татьяна Пивнюк подчеркнула, что для медучреждения особенно ценно, когда целые семьи доверяют врачам самое дорогое — своё здоровье и жизнь близких. Она выразила уверенность, что новая аллея станет не только украшением территории, но и местом для добрых встреч и тёплых воспоминаний.