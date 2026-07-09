В Иркутске у больницы № 9 высадили аллею «Дерево семьи»

Главный врач больницы Татьяна Пивнюк подчеркнула, что для медучреждения особенно ценно, когда целые семьи доверяют врачам самое дорогое — своё здоровье и жизнь близких. Она выразила уверенность, что новая аллея станет не только украшением территории, но и местом для добрых встреч и тёплых воспоминаний.