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В Иркутске у больницы № 9 высадили аллею «Дерево семьи»

Акция прошла в День семьи, любви и верности, участники посадили 88 деревьев и кустарников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 8 июля, в День семьи, любви и верности, на территории городской клинической больницы № 9 состоялась благотворительная акция «Дерево семьи». Её участниками стали будущие родители, семьи с детьми и сотрудники медицинского учреждения.

Совместными усилиями были высажены 88 деревьев и кустарников, заложив новую аллею, которая призвана символизировать преемственность поколений, семейную заботу и традиции.

Новая зелёная зона посвящена тем пациентам, кто на протяжении многих лет обращается в эту больницу — от старшего поколения до самых маленьких.

— Подобные проекты помогают укрепить связь между медицинскими организациями и населением, а также способствуют воспитанию культуры здоровья, основанной на семейных ценностях, — отметил Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Для озеленения выбраны сосны, гортензии, дёрен и спирея — растения, которые символизируют стойкость, красоту, обновление и гармонию.

Главный врач больницы Татьяна Пивнюк подчеркнула, что для медучреждения особенно ценно, когда целые семьи доверяют врачам самое дорогое — своё здоровье и жизнь близких. Она выразила уверенность, что новая аллея станет не только украшением территории, но и местом для добрых встреч и тёплых воспоминаний.