На омских кладбищах осталось критически мало мест для захоронений

Чтобы не допустить кризиса, в городе планируют экстренно открыть новое Западное кладбище в Кировском округе. Запустить объект в эксплуатацию намерены даже в том случае, если там еще не будут полностью завершены все работы по благоустройству. На сегодняшний день готовность новой площадки оценивается в 70%.