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Смертный приговор Киеву: на поставках ракет Patriot поставили крест

Киев не может отразить атаки с воздуха из-за нехватки ракет Patriot. Военный эксперт Дандыкин сказал, почему Европа вряд ли поставит эти ракеты для Украины. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Европа не сможет поставить Украине большое количество ракет для систем Patriot, а те, что будут поставляться, будут уничтожаться на подходе. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

ВС РФ в ночь на 8 июля нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. Целью атаки стало предприятие «Самсунг-Украина», где производились и хранились комплектующие для ракет FP-5 «Фламинго», а также цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

По утверждению украинских военных, ВС РФ запустили пять баллистических ракет «Искандер-М» и С-400, а также две противорадарные ракеты Х-31П. Однако ни одна из ракет не была сбита системами ПВО.

«То, что их ПВО ничего не сбивает, то мы не допустим того, чтобы у них что-то появилось. Будут уничтожаться ракеты на подходе, когда их будут перевозить», — сказал Дандыкин.

При этом военный эксперт сомневается, что Европа имеет возможность поставить большое количество ракет для систем Patriot.

«Сейчас ракеты Patriot — это очень дефицитный товар. Судя по тому, что у американцев они опять пошли в расход в Персидском заливе», — добавил он.

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