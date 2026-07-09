Новосибирцам рассказали, какие данные опасно называть мошенникам

Также под строгим запретом полные данные банковских карт, включая CVC/CVV-код, логины и пароли от важных сервисов. Паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фотографии документов ни в коем случае нельзя отправлять даже под предлогом «подтверждения личности» — это прямой путь к оформленным на ваше имя микрозаймам.