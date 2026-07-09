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Новосибирцам рассказали, какие данные опасно называть мошенникам

Мошенникам нельзя называть личные данные, включая адрес проживания.

Источник: Freepik

Эксперт Валентина Шилина предупредила россиян о данных, которые категорически нельзя сообщать мошенникам в мессенджерах или по телефону, пишут РИА Новости.

Самый опасный «трофей» для злоумышленников — одноразовые коды из СМС и push-уведомлений: даже один продиктованный пароль может открыть доступ к банковским счетам или позволить оформить кредит на жертву.

Также под строгим запретом полные данные банковских карт, включая CVC/CVV-код, логины и пароли от важных сервисов. Паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фотографии документов ни в коем случае нельзя отправлять даже под предлогом «подтверждения личности» — это прямой путь к оформленным на ваше имя микрозаймам.

Кроме того, эксперты не рекомендуют делиться с незнакомцами домашним адресом, датой рождения и именами родственников: комбинации этих данных мошенники используют для подбора паролей к электронной почте и другим аккаунтам.