Новосибирцам рассказали, какие данные опасно называть мошенникам

Эксперт Валентина Шилина предупредила россиян о данных, которые категорически нельзя сообщать мошенникам в мессенджерах или по телефону, пишут РИА Новости.
Самый опасный «трофей» для злоумышленников — одноразовые коды из СМС и push-уведомлений: даже один продиктованный пароль может открыть доступ к банковским счетам или позволить оформить кредит на жертву.
Также под строгим запретом полные данные банковских карт, включая CVC/CVV-код, логины и пароли от важных сервисов. Паспортные данные, СНИЛС, ИНН и фотографии документов ни в коем случае нельзя отправлять даже под предлогом «подтверждения личности» — это прямой путь к оформленным на ваше имя микрозаймам.
Кроме того, эксперты не рекомендуют делиться с незнакомцами домашним адресом, датой рождения и именами родственников: комбинации этих данных мошенники используют для подбора паролей к электронной почте и другим аккаунтам.