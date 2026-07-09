9 июля: какой сегодня праздник в церкви

9 июля 2026 года в православной церкви совершается празднование в честь Тихвинской иконы Божией Матери, которую еще называют «Северной Царицей». Согласно преданию, эта икона была написана святым апостолом от 70-ти и евангелистом Лукой при земной жизни Девы Марии. В XIV веке икона чудесным образом переместилась из Константинополя в пределы города Тихвина (отсюда и название). На месте её явления сначала возвели деревянный храм в честь Успения Богородицы, который позже сменился каменным. В 1560 году по приказу царя Иоанна Грозного при храме был устроен мужской монастырь. В 1613—1614 годах заступничеством Божией Матери обитель несколько раз была спасена от разграбления шведским воинством. Так, однажды иноки решили бежать от шведов, взяв с собой икону, но не смогли сдвинуть ее с места. Это чудо укрепило дух защитников обители: иноки отбивали атаки превосходящих сил врага, которым казалось, что с ними борется целое воинство. После победы царские послы взяли список с иконы в деревню Столбово, где он стал главной порукой при заключении мира со Швецией в 1617 году. Впоследствии этот список был принесен в Москву в Успенский собор, а затем по просьбе новгородцев, участников войны со шведами, отправлен в Новгород в Софийский собор. Повсеместное почитание Тихвинской иконы Божьей Матери установлено с начала XVII века. В ХХ веке в годы гонений на Церковь монастырь был закрыт. Будущий архиепископ Чикагский и Миннеаполисский Иоанн и мирянин Сергий (впоследствии приемный сын архиепископа), спасая икону, увезли её в Европу, а затем — в США. Архиепископ завещал своему приемному сыну вернуть икону в Россию, когда это станет возможным. Возвращение святыни произошло в 2004 году. Она вернулась в Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Святые дня 9 июля в церкви вспоминают: Преподобного Давида Солунского (VI). Преподобного Иоанна, епископа Готфского (VII). Святителя Дионисия, архиепископа Суздальского (1385). Священномученика Георгия пресвитера (1918). События дня 9 июля в церкви совершают празднование в честь: Обретения мощей преподобного Тихона Луховского, Костромского (1569). Перенесения мощей преподобного Нила Столобенского (1995). Кроме того, это день почитания Лиддской (Римской) (I), Нямецкой (1399), Седмиезерной (XVII) икон Божией Матери.