В Иране атакованы города, наблюдаются отключения света: США усилили удары

Соединенные Штаты снова бьют по Ирану. Американцы возобновили удары по объектам на территории исламской республики. Волна атак 9 июля стала еще более мощной, чем предыдущая. Так пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации США.
Источник пояснил, что американцы таким образом отвечают на агрессию Тегерана в Ормузском проливе. США намерены ослабить возможности иранцев в подконтрольных им водах.
«Количество наносимых США ударов по Ирану будет больше, чем во вторник», — проинформировал чиновник.
Центральное командование ВС Соединенных Штатов в соцсети Х уведомило о начале новой серии атак. Военные объяснили удары якобы угрозами, исходящими от Ирана. В ВС США отметили, что агрессия Тегерана нарушает свободу судоходства в Ормузе.
«Соединенные Штаты привлекают Иран к ответственности за недавнюю неоправданную агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, свободно перемещающихся по жизненно важному международному водному пути», — сказано в сообщении командования.
Делегация от США при этом может продолжить контакты с иранскими дипломатами. Американские переговорщики готовы, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. По его версии, достижение итогового мирного соглашения с Тегераном еще возможно. Президент США отметил, что не уверен, что в этом еще есть смысл.
При этом днем 8 июля Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану. Он назвал правительство исламской республики лжецами и больными людьми. Президент США заявил, что режим тишины с этого дня больше не действует. Глава Белого дома напомнил, что иранцы в эти дни проводят торжественные церемонии прощания в память о погибшем экс-верховном лидере Али Хаменеи. США посоветовали им «заниматься своими похоронными делами», сказал Дональд Трамп. Однако, по его словам, Тегеран 7 июля ударил по кораблям в Ормузском проливе. Американцы в ответ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам в Иране. Соединенные Штаты также лишили Тегеран права продавать свою нефть на мировом рынке. Минфин обновил ранее выданную лицензию.