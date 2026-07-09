В Иране атакованы города, наблюдаются отключения света: США усилили удары

При этом днем 8 июля Дональд Трамп в очередной раз пригрозил Ирану. Он назвал правительство исламской республики лжецами и больными людьми. Президент США заявил, что режим тишины с этого дня больше не действует. Глава Белого дома напомнил, что иранцы в эти дни проводят торжественные церемонии прощания в память о погибшем экс-верховном лидере Али Хаменеи. США посоветовали им «заниматься своими похоронными делами», сказал Дональд Трамп. Однако, по его словам, Тегеран 7 июля ударил по кораблям в Ормузском проливе. Американцы в ответ нанесли серию мощных ракетных ударов по объектам в Иране. Соединенные Штаты также лишили Тегеран права продавать свою нефть на мировом рынке. Минфин обновил ранее выданную лицензию.