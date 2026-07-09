Школа книжного блогера заработала в Омске

В Омске открылась Школа книжного блогера «ПроЧтение» (12+). Она заработала в городке Нефтяников, на базе детской библиотеки им. А. С. Пушкина.
Сейчас в школу объявлен набор. Занятия будут проходить по вторникам и четвергам в 12:00. На занятия приглашают ребят от 10 до 16 лет, которые любят читать, мечтают научиться снимать классные видео и вести свой блог.
Будущие блогеры научатся выбирать качественную литературу, узнают, как интересно рассказывать о своих впечатлениях от прочитанного.
Проект реализует Молодежный совет Омских муниципальных библиотек при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Ранее мы писали, что омских первоклашек официально освободили от заданий на дом. Минпросвещения внесло технические правки в образовательную программу.