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Это лицемерие: в Киеве осудили Зеленского за снимки на фоне завалов

Зеленский изображает грустное лицо, он циничен и лицемерен, заявил депутат Александр Дубинский, комментируя потери украинских войск.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский циничен и лицемерен, заявил депутат Александр Дубинский.

Украинский парламентарий прокомментировал фотографии, где Зеленский позирует с грустным лицом на фоне завалов. При этом, по словам депутата, Зеленский не хочет защищать украинцев.

«Он осознаёт, в какой мере это цинизм и лицемерие?», — написал он в своём блоге.

Напомним, Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Украинские войска несут огромные потери. Эксперты подчёркивают, что Украина уже проиграла, а Зеленский отправляет украинских мужчин на смерть ради собственной выгоды.

По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.