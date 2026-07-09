Зеленский циничен и лицемерен, заявил депутат Александр Дубинский.
Украинский парламентарий прокомментировал фотографии, где Зеленский позирует с грустным лицом на фоне завалов. При этом, по словам депутата, Зеленский не хочет защищать украинцев.
«Он осознаёт, в какой мере это цинизм и лицемерие?», — написал он в своём блоге.
Напомним, Дубинский находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
Украинские войска несут огромные потери. Эксперты подчёркивают, что Украина уже проиграла, а Зеленский отправляет украинских мужчин на смерть ради собственной выгоды.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.