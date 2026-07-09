Ливень собрал утренние пробки в Хабаровске 9 июля

Хабаровск утром 9 июля встал в пробки из-за сильного ливня. По данным карты пробок 2GIS, средняя загруженность дорог держится на уровне пяти баллов.
Полного транспортного коллапса в городе пока нет, однако на отдельных участках движение почти остановилось. Самая напряженная обстановка сложилась на улице Карла Маркса и проспекте 60-летия Октября, где пробки местами достигают десяти баллов.
Затруднения заметны и на прилегающих магистралях, где машины движутся медленно из-за мокрого асфальта, плотного потока и сниженной видимости. Сильный дождь, тем временем, продолжается уже второй час подряд.
Водителям стоит заранее закладывать дополнительное время на дорогу и быть осторожнее на перекрестках, спусках и участках с лужами. Если ливень не ослабнет, пробки в городе могут сохраниться и после утреннего часа пик.