Новую спортплощадку открыли в Советской Гавани

Спортивный объект оборудовали при поддержке правительства Хабаровского края. На площадке оборудовали покрытие поверхности, установили тренажеры, спортивный комплекс для подготовки к сдаче норм ГТО, уличный рукоход, гнутые (двойные) брусья, двойную скамейку для пресса, уличные тренажёры — жим ногами, жим от груди, гребной тренажёр («лодочник»), имитатор ходьбы, тренажёр для сведения рук перед собой. Площадка подходит для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол, проведения занятий по общей физической подготовке.