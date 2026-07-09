В МФЦ ввели новшества для пенсионеров: что изменилось

Система электронной очереди теперь автоматически распознает пожилых людей и направляет их к выделенным специалистам в окнах с маркировкой «Пенсионер», сообщает ИА DEITA.RU.
Это избавило пожилых людей от стояния в общих очередях с бизнесом или молодежью, а прошедшие специальную подготовку сотрудники сократили время ожидания до минимума, пишет портал PNZ.
Кроме этого, с недавних пор в МФЦ был внедрен принцип расширенного комплексного запроса: за один визит можно подать документы на перерасчет пенсии, оформление статуса ветерана труда и получение субсидий на ЖКХ.
Специалисты центра сами координируют эти процессы между ведомствами, избавляя посетителей от повторных поездок.
МФЦ перешли на принудительное межведомственное взаимодействие.
Сотрудники самостоятельно запрашивают все необходимые выписки через защищенные государственные каналы, подтягивая данные из цифровых профилей.
Пожилым людям больше не нужно посещать Социальный фонд, Росреестр или налоговую службу.
Для подачи заявления достаточно только паспорта и устного согласия — весь сбор справок происходит в фоновом режиме без участия самого пенсионера.