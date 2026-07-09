Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3,8 тысячи

Две серии мощнейших за 126 лет землетрясений произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы с разницей в одну минуту. Их эпицентры располагались всего в десяти километрах друг от друга. Известно о 2295 погибших и 11 267 пострадавших. Согласно прогнозам американских сейсмологов, число жертв может вырасти до 100 тысяч человек. Какими будут последствия этих мощнейших землетрясений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.