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Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 3,8 тысячи

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 811 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Венесуэле достигло 3 811 человек. Об этом сообщил в эфире телеканала Venezolana de Televisión председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По его словам, ранения получили 16 740 человек, 17 907 лишились крова. Полностью разрушены 190 зданий, 856 получили значительные повреждения. В ходе поисково-спасательных операций спасены 6 462 человека, 27 398 прошли лечение, помощь оказана 86 794 семьям.

Землетрясение магнитудами 7,2 и 7,5 произошло вечером 24 июня в штате Яракуй. С момента толчков зафиксировано более тысячи афтершоков. Спасательные работы продолжаются, говорится в сообщении.

Две серии мощнейших за 126 лет землетрясений произошли в Венесуэле вечером 24 июня. Подземные толчки магнитудой 7,2 и 7,5 были зафиксированы с разницей в одну минуту. Их эпицентры располагались всего в десяти километрах друг от друга. Известно о 2295 погибших и 11 267 пострадавших. Согласно прогнозам американских сейсмологов, число жертв может вырасти до 100 тысяч человек. Какими будут последствия этих мощнейших землетрясений, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

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