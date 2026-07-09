Массово задерживаются рейсы в новосибирском аэропорту Толмачёво 9 июля

Ещё более заметные отклонения от графика наблюдаются на прилёте. Рейс S7 5240 прибудет в Новосибирск с опозданием более чем на два часа — вместо 08:40 лайнер ожидают к 10:45. Борт S7 5224 из Читы задерживается почти на три часа, его новое расчётное время — 12:09. Рейс S7 5206 из Владивостока приземлится в 10:55 вместо 09:30, а S7 5732 из Шанхая — в 11:15, что на час двадцать позже расписания. Больше повезло пассажирам из Нерюнгри: задержка рейса S7 5246 составила 20 минут, ориентировочное прибытие — в 10:20. Также сдвинуты графики бортов из Магадана и Южно-Сахалинска: S7 5220 ожидается в 12:05 вместо 11:40, а S7 5258 — в 12:40 вместо 11:45.