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Массово задерживаются рейсы в новосибирском аэропорту Толмачёво 9 июля

Утром 9 июля в новосибирском аэропорту Толмачёво фиксируется массовые задержки авиарейсов. Сбои в расписании коснулись как вылетов, так и прибытий, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Источник: Сиб.фм

На вылет задержаны два рейса в Москву. Борт «Победы» DP 6526 в Шереметьево должен был подняться в воздух в 07:50, однако расчётное время отправления сдвинуто на три часа — до 10:50. Самолёт «Аэрофлота» SU 1307 по тому же маршруту вылетит на час позже запланированного, ориентировочно в 11:15.

Ещё более заметные отклонения от графика наблюдаются на прилёте. Рейс S7 5240 прибудет в Новосибирск с опозданием более чем на два часа — вместо 08:40 лайнер ожидают к 10:45. Борт S7 5224 из Читы задерживается почти на три часа, его новое расчётное время — 12:09. Рейс S7 5206 из Владивостока приземлится в 10:55 вместо 09:30, а S7 5732 из Шанхая — в 11:15, что на час двадцать позже расписания. Больше повезло пассажирам из Нерюнгри: задержка рейса S7 5246 составила 20 минут, ориентировочное прибытие — в 10:20. Также сдвинуты графики бортов из Магадана и Южно-Сахалинска: S7 5220 ожидается в 12:05 вместо 11:40, а S7 5258 — в 12:40 вместо 11:45.