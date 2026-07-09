Кинематографисты из ЮАР проехали 20 тысяч километров по России

МАГАДАН, 9 июл — РИА Новости. Путешественники-кинематографисты из ЮАР, снимающие фильм о России, Йохан Баденхорст и Страйхер приехали в Магадан, преодолев 20 тысяч километров на двух грузовиках «Урал», передает корреспондент РИА Новости.
Девятого мая экспедиция кинематографистов из ЮАР стартовала из Мурманска — крупнейшего в мире города за полярным кругом. За 2,5 месяца пути на грузовике южноафриканские путешественники преодолели около 20 тысяч километров и посетили 30 регионов России. Магадан — финальная точка маршрута. Как пояснил журналистам Йохан Баденхорст, главное в его медиапроекте — поведать мировой аудитории о культурном многообразии России, ее богатых традициях, образе жизни коренных народов, архитектурных памятниках и уникальной природе.
«Всегда была мечта приехать и посмотреть, на что похожа Россия, потому что мы, южноафриканцы, мало знаем о вашей стране. Мы знаем о ваших композиторах и писателях, о Чайковском и Достоевском. Но мы не знаем этих людей. Мы не знаем, что вы едите. Мы не знаем, что вы пьете, из чего складывается ваша жизнь, и я думаю, что в нашем путешествии, которое мы проделали за последние три месяца, у нас открылось небольшое окно, мы заглянули в душу России и это была огромная привилегия, большое всем вам спасибо», — сказал РИА Новости на въезде в Магадан Йохан Баденхорст.
Он добавил, что самой тяжелой частью дороги стала трасса «Колыма», ее путешественники преодолевали 4 дня.
«Трасса Колыма — дорога очень и очень сложная. И я думаю, что в этом заключается и ее прелесть. Мы ведь не одни проделали такой путь. Мы видели парней на мотоциклах, другие люди путешествовали на внедорожниках. Это дорога в Магадан, трасса, по которой люди едут из Якутии и летом, и зимой. Это способ проверить себя, свои силы. Думаю, об это трассе нужно больше рассказывать людям», — добавил Йохан Баденхорст.
Он также сообщил, что съемочная группа проекта несколько дней пробудет в Магадане. А затем уже на самолете вернется в ЮАР и займется подготовкой фильма.