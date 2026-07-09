Кинематографисты из ЮАР проехали 20 тысяч километров по России

«Всегда была мечта приехать и посмотреть, на что похожа Россия, потому что мы, южноафриканцы, мало знаем о вашей стране. Мы знаем о ваших композиторах и писателях, о Чайковском и Достоевском. Но мы не знаем этих людей. Мы не знаем, что вы едите. Мы не знаем, что вы пьете, из чего складывается ваша жизнь, и я думаю, что в нашем путешествии, которое мы проделали за последние три месяца, у нас открылось небольшое окно, мы заглянули в душу России и это была огромная привилегия, большое всем вам спасибо», — сказал РИА Новости на въезде в Магадан Йохан Баденхорст.