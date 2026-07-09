Межпланетная станция New Horizons спустя год вышла из спячки

Межпланетная станция New Horizons вышла из длительного спящего режима и возобновила свою рабочую деятельность, сообщает НАСА.
После более чем годового периода сна аппарат перешел в активный режим и готов передать собранные научные данные, полученные в поясе Койпера, расположенном значительно дальше орбиты Плутона.
На текущий момент станция New Horizons находится на удалении около 9,5 миллиарда километров от Земли. Ее радиосигналы достигают нашей планеты примерно за девять часов.
Запуск станции был осуществлен 19 января 2006 года с космодрома на мысе Канаверал. В июле 2015 года New Horizons провела съемку и сбор значительного объема данных о Плутоне, его спутнике Хароне и четырех малых спутниках.
Ранее ученые предложили ввести карантин для образцов с Марса в специальном сооружении на лунной орбите или поверхности Луны.