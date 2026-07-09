Главным тренером сборной Мексики стал бывший игрок «Барселоны»

Будучи игроком Рафаэль Маркес принял участие в пяти чемпионатах мира, выиграл Кубок конфедераций 1999 года и завоевал титулы Золотого кубка CONCACAF в 2003 и 2011 годах. В Европе он играл за «Монако», после чего перешел в «Барселону», где выиграл два трофея Лиги чемпионов и четыре титула испанского чемпионата La Liga.