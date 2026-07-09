В России банки обяжут раскрывать полные условия по переводам, тарифам карт и кредитам

«Банки и платежные системы будут открыто информировать клиентов обо всех тарифах, комиссиях и правилах денежных переводов. Это позволит исключить скрытые платежи и ситуации, когда человек узнает о плате за перевод или обслуживание карты уже после совершения операции. При этом мы закрепляем общие правила раскрытия условий переводов и кредитования через отраслевые стандарты. Это значит, что требования будут единообразными для каждого сегмента финансового рынка, а условия оказания услуг — максимально понятными для всех людей», — пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.