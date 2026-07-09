Трамп неожиданно сменил борт и раскрыл причину

По словам президента, решение пересесть на другой самолёт он принял во время остановки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании. Именно там он поднялся на борт нового воздушного судна. До этого глава Белого дома покинул Анкару на привычном президентском самолёте.