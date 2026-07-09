Трамп неожиданно сменил борт и раскрыл причину

Трампа спросили, была ли пересадка связана с вопросами безопасности. В ответ он отверг такую версию, заявив, что никаких подобных причин не было.
По словам президента, решение пересесть на другой самолёт он принял во время остановки на американской авиабазе Милденхолл на востоке Великобритании. Именно там он поднялся на борт нового воздушного судна. До этого глава Белого дома покинул Анкару на привычном президентском самолёте.
Как пояснил Трамп, пересадка была организована для того, чтобы продемонстрировать новый Boeing военнослужащим Великобритании.
Речь идёт о самолёте Boeing 747−8, который в 2025 году был подарен Соединённым Штатам королевской семьёй Катара. По приведённым данным, стоимость воздушного судна составляет около 400 миллионов долларов.
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