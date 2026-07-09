На ГТО — всей семьёй! Ко Дню семьи, любви и верности Комсомольский НПЗ (входит в состав компании «Роснефть») провел спортивный фестиваль

Накануне праздника нефтяники организовали масштабное мероприятие в спортивном комплексе «Орлан» Комсомольска-на-Амуре. Команды, состоявшие из мам, пап и детей успешно прошли четыре этапа, которые традиционно включаются в программу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса, сумев показать хорошие результаты. Праздник объединил участников и болельщиков, которые представляли разные предприятия и организации Комсомольска-на-Амуре. В числе претендентов на победу были и работники КНПЗ. Девять семейных команд пробовали свои силы в выполнении отдельных нормативов ГТО, они прошли тест на гибкость, посоревновались в беге, прыжках в длину и выполнили силовое упражнение на мышцы пресса. За правильностью выполнения упражнений строго следили компетентные судьи — профессиональные судьи. Здесь важны были и хорошая физическая форма, и общий настрой на успех. Больших и маленьких спортсменов подбадривали волонтеры и ростовая кукла — большой белый медведь. Несмотря на стремление к победе и спортивный азарт, соревнования проходили в дружеской атмосфере. Для всех участников мероприятие стало возможностью активно и с пользой провести свободное время с близкими. При подведении итогов учитывались общие достижения всей семьи, по результатам всех испытаний лидировала команда Зверевых, которая представляла Комсомольский НПЗ. Отметим, что эта победа не была случайной. Андрей и Валентина входят в состав сборной команды КНПЗ и являются обладателями золотых знаков отличия ГТО, их сын, по примеру родителей, тоже увлекается спортом. Каждой семье организаторы вручили памятные дипломы и сувениры с символикой компании «Роснефть», а призеров дополнительно наградили сертификатами на приобретение цифровой и бытовой техники. Отметим, что поддержка спорта и популяризации здорового образа — важная часть социальной политики Комсомольского НПЗ. Для сотрудников предприятия, их детей, а также ветеранов производства действует комплекс мер поддержки, к примеру, возможность бесплатно заниматься в секциях по многим видам спорта под руководством опытных тренеров, компенсация расходов на занятия в тренажерных залах и другое. Нефтезавод регулярно проводит массовые спортивные старты и праздники для жителей города и ближайших населенных пунктов. Семейный фестиваль ГТО стал одним из многих мероприятий, которые завод проводит в поддержку Года единства народов России и Года спорта в Хабаровском крае.