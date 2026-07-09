Новосибирских водителей ждёт дорогой ремонт авто из-за бензина «Евро-3»

Председатель Новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков прокомментировал решение правительства разрешить использование бензина экологического класса «Евро-3» до конца 2026 года. В беседе с изданием «Сиб.фм» он рассказал, чем отличаются стандарты топлива и какие последствия это может иметь для владельцев современных автомобилей.
По словам эксперта, экологические стандарты для автомобилей и топлива были разработаны в Европе в начале 2000-х годов. В России стандарт «Евро-3» начал действовать в 2005 году, а «Евро-4» — в 2013-м. Главное различие между ними заключается в содержании серы: если для топлива класса «Евро-3» допускается до 500 миллиграммов серы, то для «Евро-5» — лишь 15 миллиграммов. Чем ниже экологический класс, тем выше содержание вредных примесей.
Ашурков отметил, что большинство современных автомобилей рассчитаны на использование более качественного топлива. По его мнению, временное возвращение к бензину стандарта «Евро-3» может обернуться серьёзными расходами для автовладельцев.
Эксперт пояснил, что повышенное содержание серы способно вывести из строя кислородные датчики, которыми оснащены современные машины. В результате автомобиль может перейти в аварийный режим, потерять мощность и начать расходовать больше топлива, что в конечном итоге потребует дорогостоящего ремонта. Кроме того, использование топлива, не соответствующего требованиям производителя, может стать основанием для отказа в гарантийном ремонте.