Новосибирских водителей ждёт дорогой ремонт авто из-за бензина «Евро-3»

По словам эксперта, экологические стандарты для автомобилей и топлива были разработаны в Европе в начале 2000-х годов. В России стандарт «Евро-3» начал действовать в 2005 году, а «Евро-4» — в 2013-м. Главное различие между ними заключается в содержании серы: если для топлива класса «Евро-3» допускается до 500 миллиграммов серы, то для «Евро-5» — лишь 15 миллиграммов. Чем ниже экологический класс, тем выше содержание вредных примесей.