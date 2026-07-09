Власти опровергли плохое качество воздуха в Новосибирске

В Новосибирске контроль за уровнем загрязнения воздуха ведётся на постоянной основе. Для этого на территории города функционируют 10 стационарных пунктов наблюдения, расположенных в различных зонах — жилых, промышленных, а также вблизи автомагистралей и фоновых территориях.