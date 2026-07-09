Власти опровергли плохое качество воздуха в Новосибирске

По результатам государственного мониторинга, качество атмосферного воздуха в Новосибирске соответствует установленным санитарно-гигиеническим нормативам, даже несмотря на высокую антропогенную нагрузку в городе.
В Новосибирске контроль за уровнем загрязнения воздуха ведётся на постоянной основе. Для этого на территории города функционируют 10 стационарных пунктов наблюдения, расположенных в различных зонах — жилых, промышленных, а также вблизи автомагистралей и фоновых территориях.
Эти данные являются единственным официальным источником для оценки экологической ситуации. Анализ показывает, что уровень загрязнения не превышает допустимых значений, характерных для крупных индустриальных центров страны. Система мониторинга работает исправно, критических превышений нет, ситуация остается стабильной. Об этом заявил замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Дмитрий Цуканов.
Информация о текущем состоянии воздуха и прогнозы неблагоприятных метеорологических условий ежедневно размещаются на официальном сайте Западно-Сибирского УГМС.
Ранее мы рассказывали, что Новосибирск снова стал самым загрязнённым городом России по данным IQ Air.
Татьяна Картавых