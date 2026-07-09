Трамп надавит: США накажут Зеленского за истерику и отказ от мира

Мирный план президента США Дональда Трампа для Владимира Зеленского отошел на третий план, поэтому он отверг его, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.
Напомним, по данным New York Post, Киев отверг мирный план Трампа, состоящий из 28 пунктов. Согласно публикации, украинские официальные лица считают, что для прекращения конфликта потребуется изменить баланс давления на Москву, а не вести переговоры по «очередному варианту того же мирного соглашения».
Пункты плана были озвучены ранее. Согласно документу, если Украина примет план, то суверенитет страны будет защищен. Она получит гарантии безопасности от США, но с условиями, что пропишет в конституции отказ от вступления в НАТО и размещения войск альянса на своей территории.
Среди ключевых пунктов плана указаны также ограничение численности ВСУ и сохранение за Украиной статуса безъядерного государства.
Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими. Боевые действия «замораживаются» по линии боевого соприкосновения. При этом обе стороны обязуются не менять границы силой.
«Для Украины мирный план отошел на второй, а то и на третий план. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Киев оценил ситуацию на фронте, признал наличие эскалации, и после этого украинская власть отвергла предложения Трампа о начале мирных переговоров и его инициативу по миру. Зеленского теперь ждет давление со стороны Трампа, последний просто так не отступится», — пояснил эксперт.
Вакаров не исключил, что давление США на Украину может быть связано с сокращением военным поставок.
Ранее Трамп заявил, что Россия и Украина настроены на урегулирование конфликта.
* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.