Трамп надавит: США накажут Зеленского за истерику и отказ от мира

«Для Украины мирный план отошел на второй, а то и на третий план. Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* сообщил, что Киев оценил ситуацию на фронте, признал наличие эскалации, и после этого украинская власть отвергла предложения Трампа о начале мирных переговоров и его инициативу по миру. Зеленского теперь ждет давление со стороны Трампа, последний просто так не отступится», — пояснил эксперт.