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Погрузка на железной дороге в Хакасии выросла в июне

За I полугодие 2026 года на железной дороге в Республике Хакасия погружено 13,8 млн тонн различных грузов.

В июне 2026 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Республике Хакасия составила 2,4 млн тонн, что на 8,9% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

За I полугодие 2026 года на железной дороге в Республике Хакасия погружено 13,8 млн тонн различных грузов (+6% к результату января — июня прошлого года), в том числе:

каменного угля — 12,1 млн тонн (+7,3% к показателю января — июня 2025 года); руды железной и марганцевой — 822,6 тыс. тонн (-8,4%); цветных металлов — 423,1 тыс. тонн (-6,7%); строительных грузов — 85 тыс. тонн (рост в 5,2 раза); зерна — 51,2 тыс. тонн (рост в 2,2 раза); руды цветной и серного сырья — 16,1 тыс. тонн (рост в 2,9 раза).

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского края, Хакасии, частично Кемеровской и Иркутской областей.