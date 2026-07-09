До 11 часов ожидания: из Омска массово перенесли утренние рейсы

В частности, отложено два рейса до Санкт-Петербурга, причем в одном случае речь идет о рекордной по продолжительности задержке: борт авиакомпании «Россия» вместо 6:40 предварительно стартует лишь в 18:05, то есть почти на 11 с половиной часов позднее. Второй вылет, на момент публикации, задержан на 1 час и 20 минут — до 10:45.