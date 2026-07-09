До 11 часов ожидания: из Омска массово перенесли утренние рейсы

По состоянию на 7:30 четверга, 9 июля 2026 года, объявлено о переносе вылета из Омска существенной части рейсов, запланированных на утренние часы. Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, вовремя не состоятся 8 из 13 вылетов.
В частности, отложено два рейса до Санкт-Петербурга, причем в одном случае речь идет о рекордной по продолжительности задержке: борт авиакомпании «Россия» вместо 6:40 предварительно стартует лишь в 18:05, то есть почти на 11 с половиной часов позднее. Второй вылет, на момент публикации, задержан на 1 час и 20 минут — до 10:45.
Также два отложенных рейса следуют до Москвы. Первый из них стартовал с 29-минутной задержкой в 6:19, тогда как второй, изначально намеченный на 5:10, ожидается в 9:05.
По одному отложенному рейсу фиксируется до Минеральных Вод (12:00 вместо 5:30), Сочи (перенос с 7:10 на 11:20) и Казани (обновленное время вылета борта, запланированного на 11:30 — 16:10).
Среди нестандартных направлений со сбоем графика на текущие сутки можно назвать Якутск. Согласно данным онлайн-табло, воздушную гавань борт покинул в 2:32, тогда как изначально вылет планировался на 00:20.
В большинстве случаев задержка мотивирована поздним прибытием воздушного судна под осуществление рейса.