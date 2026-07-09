Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До 11 часов ожидания: из Омска массово перенесли утренние рейсы

У Омска сбоит авиасообщение с 6 регионами.

Источник: Freepik

По состоянию на 7:30 четверга, 9 июля 2026 года, объявлено о переносе вылета из Омска существенной части рейсов, запланированных на утренние часы. Судя по данным онлайн-табло воздушной гавани, вовремя не состоятся 8 из 13 вылетов.

В частности, отложено два рейса до Санкт-Петербурга, причем в одном случае речь идет о рекордной по продолжительности задержке: борт авиакомпании «Россия» вместо 6:40 предварительно стартует лишь в 18:05, то есть почти на 11 с половиной часов позднее. Второй вылет, на момент публикации, задержан на 1 час и 20 минут — до 10:45.

Также два отложенных рейса следуют до Москвы. Первый из них стартовал с 29-минутной задержкой в 6:19, тогда как второй, изначально намеченный на 5:10, ожидается в 9:05.

По одному отложенному рейсу фиксируется до Минеральных Вод (12:00 вместо 5:30), Сочи (перенос с 7:10 на 11:20) и Казани (обновленное время вылета борта, запланированного на 11:30 — 16:10).

Среди нестандартных направлений со сбоем графика на текущие сутки можно назвать Якутск. Согласно данным онлайн-табло, воздушную гавань борт покинул в 2:32, тогда как изначально вылет планировался на 00:20.

В большинстве случаев задержка мотивирована поздним прибытием воздушного судна под осуществление рейса.