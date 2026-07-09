Биолог рассказал, как избежать зуда купальщика на водоемах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Заражение церкариозом, или «зудом купальщика», можно предотвратить, если избегать водоемов с птицами в жаркую погоду, а после купания растереть кожу полотенцем или песком, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
Купание в закрытых пресных водоемах, где обитают птицы, может привести к заболеванию церкариозом («зуд купальщика»), который возникает при контакте кожи с личинками паразитов и вызывает на теле человека сильный зуд, покраснение, аллергическую реакцию или мелкие волдыри.
«Чтобы избежать “зуда купальщика” после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — объяснил биолог.
Он добавил, что в случае появления сыпи через 12−24 часа необходимо принять антигистаминные препараты, можно также использовать охлаждающие мази с ментолом или кортикостероиды, но только по назначению врача.
Федоров подытожил, что людям не стоит купаться на мелководье со стоячей водой и зарослями, особенно в жаркие солнечные дни, и по возможности нужно выбирать глубокие проточные места или оборудованные пляжи без водоплавающих птиц.