Биолог рассказал, как избежать зуда купальщика на водоемах

«Чтобы избежать “зуда купальщика” после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — объяснил биолог.