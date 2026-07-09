Парк Дружбы и глэмпинги создадут на Большом Уссурийском острове

На заседании градостроительного совета утвердили мастер-план развития Большого Уссурийского острова. Также обозначили расположение будущих объектов. Так, в зоне бывшего военного городка построят филиал Национального центра «Россия» и Парк Дружбы, а в центральной и восточной части — агропарк, рыбную ферму и глэмпинги. «Концепция предусматривает комплексное освоение территории. На острове будут построены национальный центр, клубный отель, яхт-клуб, парк аттракционов, торговый комплекс, а также вся необходимая инженерная и дорожная инфраструктура», — рассказал главный архитектор края Сергей Федоров. Строительство объектов будет проходить поэтапно — до 2035 года. Сейчас на Большом Уссурийском острове уже есть насыпь, что дает возможность начать возведение международного пункта пропуска. Также продолжается строительство подъездной дороги.