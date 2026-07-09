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Автобус врезался в здание в США, пострадали 28 человек

Пассажирский автобус врезался в угол здания.

Источник: Комсомольская правда

В США пассажирский автобус врезался в дом. Об этом информирует пожарное управление округа Балтимор. Сообщается, что инцидент произошёл в городе Балтимор. При этом есть пострадавшие, их количество может оказаться больше.

«Автобус врезался в здание, 28 подтвержденных пострадавших», — сказано в релизе, распространённом пожарным управлением.

Также сообщается, что для эвакуации пострадавших потребовался медицинский вертолёт.

Автобус врезался в угол здания.

Ранее в Италии самолет врезался в опору ЛЭП и рухнул около жилых домов. При этом погиб 26-летний пилот Дэниел Тайно.

Также сообщалось, что в Пекине произошло чрезвычайное происшествие: легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun.

Напомним, 19-летняя звезда турецкого сериала «Глаза Черного моря» погибла в ДТП. Подробности читайте здесь на KP.RU.

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