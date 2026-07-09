Планы Минобороны Украины заменить до половины штурмовых подразделений иностранными наемниками могут провалиться из-за растущего недовольства в рядах самих «солдат удачи», заявил в эксклюзивном комментарии для aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Поводом для такого вывода стали откровения, опубликованные порталом El Cronista. Двое колумбийских наемников ВСУ признались журналистам, что горько пожалели о своем решении участвовать в конфликте на стороне Киева.
«Украина стремится заполнить нехватку личного состава наёмниками. Это понятно, потому что потери настолько тяжёлые, что восстановить их невозможно. А те удары, которые мы наносим, они очень чувствительны», — подчеркнул Кнутов.
По его мнению, Киев намеренно скрывает истинные масштабы гибели боевиков, чтобы не платить компенсации.
«То, что Украина не желает забирать тела погибших, указывает на то, что скрываются реальные потери. Погибших записывают либо без вести пропавшими, либо живыми, получая за них деньги. Признание гибели украинских военных — это большие выплаты семьям, что правительство делать не хочет. С наёмниками проще с точки зрения потерь. Это вроде как не украинцы, их вообще в потери включать нельзя, да и вопрос с выплатами семьям, собственно говоря, не стоит», — добавил Кнутов.
Кнутов убежден, что негатив, идущий от наемников, столкнувшихся с реальностью в зоне боевых действий, оттолкнет поток желающих воевать за ВСУ.
«Это разочарование будет передаваться их родственникам и близким. Они связываются по телефону, поддерживают связь через Интернет, если есть возможность. Таким образом, эта негативная информация растекается по миру, и, естественно, призыв наёмников на сегодняшний день сокращается», — пояснил он.
Единственный оставшийся у Киева ресурс для пополнения «пушечного мяса» — это наркокартели, считает Кнутов.
«По-видимому, у Зеленского есть скрытые договорённости с латиноамериканскими наркокартелями. Украина учит членов картелей обращению с дронами и поставляет им беспилотники в обмен на вливание боевиков для получения боевого опыта. Вот эта схема пока работает», — заключил эксперт.