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Расплата для соколов Зеленского: боевиков ВСУ уничтожили за атаку Курска

Возле Сум поразили элитных дроноводов ВСУ. Военный эксперт Джерелиевский в эксклюзивном комментарии aif.ru сказал, какие города РФ были под прицелом врага.

Источник: Аргументы и факты

Элитный батальон беспилотных систем «Черные соколы» ВСУ, по которому был нанесен удар, активно терроризировал приграничные российские регионы, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Как сообщалось, «Черные соколы» ВСУ фактически утратил боеспособность в Сумской области. Располагался противник в районе Большой (Великой) Рыбицы. В российской группировке войск «Север» отметили, что подразделение, в том числе лишилось заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.

По словам Бориса Джерелиевского, в зону ответственности этого подразделения входили атаки на Брянскую и Курскую области. Противник пытался парализовать жизнь на этих территориях, используя современные западные БПЛА.

«Прежде всего их целью были Брянская область и Курская область. Враг использовал интенсивные атаки, применяя американские малые беспилотники типа Hornet и другие аппараты, пытаясь полностью парализовать жизнь в приграничье», — резюмировал эксперт.

Ранее Джерелиевский сообщил, что элитный украинский батальон беспилотников «Черные соколы» был уничтожен либо в пункте постоянной дислокации, либо непосредственно на позициях, навести на них русское оружие, в том числе могла и агентура.

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