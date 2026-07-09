Расплата для соколов Зеленского: боевиков ВСУ уничтожили за атаку Курска

Элитный батальон беспилотных систем «Черные соколы» ВСУ, по которому был нанесен удар, активно терроризировал приграничные российские регионы, сообщил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.
Как сообщалось, «Черные соколы» ВСУ фактически утратил боеспособность в Сумской области. Располагался противник в районе Большой (Великой) Рыбицы. В российской группировке войск «Север» отметили, что подразделение, в том числе лишилось заместителя командира роты и командира взвода тяжелых ударных БПЛА Ивана Трембовецкого.
По словам Бориса Джерелиевского, в зону ответственности этого подразделения входили атаки на Брянскую и Курскую области. Противник пытался парализовать жизнь на этих территориях, используя современные западные БПЛА.
«Прежде всего их целью были Брянская область и Курская область. Враг использовал интенсивные атаки, применяя американские малые беспилотники типа Hornet и другие аппараты, пытаясь полностью парализовать жизнь в приграничье», — резюмировал эксперт.
Ранее Джерелиевский сообщил, что элитный украинский батальон беспилотников «Черные соколы» был уничтожен либо в пункте постоянной дислокации, либо непосредственно на позициях, навести на них русское оружие, в том числе могла и агентура.