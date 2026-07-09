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В Новосибирске продают маслкар Ford Mustang 1972 года выпуска за 3,9 млн

Пробег за все время составил чуть более 20 тысяч километров.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске на продажу выставили Ford Mustang 1972 года выпуска. Стоимость автомобиля составляет 3 миллиона 950 тысяч рублей. Объявление разместили на популярном сайте.

Машина находится в единственном владении и имеет оригинальный паспорт транспортного средства. Пробег за все время составил чуть более 20 тысяч километров. Купе желтого цвета оснащено бензиновым двигателем объемом 5,8 литра мощностью 294 лошадиные силы в паре с автоматической коробкой передач и задним приводом.

Автомобиль привезли в Россию в 2008 году, и до 2009 года он находился в частной коллекции. После этого машину не эксплуатировали. Продавец сообщил, что провел большой объем восстановительных работ.