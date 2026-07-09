«МИР Сибири» в Шушенском взяли под санитарный контроль

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 9 по 12 июля в поселке Шушенское пройдет Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири». Перед началом одного из главных событий лета специалисты Роспотребнадзора проверили площадки, где будут находиться участники и гости.
В зонах массовых событий, палаточного лагеря и на прилегающих туристических тропах провели противоклещевую обработку. Всего обработано 26 гектаров.
Также специалисты проверили качество питьевой воды. Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам.
Перед фестивалем профилактические визиты прошли в гостиницах, общежитиях, точках общественного питания и торговли. Руководителям и персоналу разъяснили обязательные санитарные требования.
В дни фестиваля территориальный отдел Роспотребнадзора продолжит мониторинг, чтобы контролировать санитарно-эпидемиологическую безопасность участников и гостей.