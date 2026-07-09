Трамп встретился с Зеленским: вот что США наобещали Украине

Президент Соединенных Штатов в ходе встречи также признал, что главарь киевского режима в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и денег, чем вопрос завершения конфликта. Дональд Трамп высмеял эту черту Зеленского. Он подчеркнул, что сначала стоит говорить о мире, а потом о восстановлении страны. По мнению Дональда Трампа, для Зеленского важнее гарантии и дальнейшая финансовая поддержка.