Американский лидер Дональд Трамп провел переговоры с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Они встретились в рамках саммита НАТО в Анкаре. Дональд Трамп обсудил с бывшим комиком конфликт между Киевом и Москвой. Он допустил введение американцами бесполетной зоны над Украиной в качестве гарантий безопасности.
Президент США пояснил, что такой исход возможен после достижения соглашения о мире. Он заверил, что конфликт не возобновится, если стороны единожды заключат сделку.
«Если мы придем к соглашению, вы можете не думать о своих внутренних гарантиях безопасности», — сказал Дональд Трамп.
Следить за соблюдением договоренностей между Москвой и Киевом будет Европа, заявил президент Соединенных Штатов. По его словам, Вашингтон готов с этим помочь.
Глава Белого дома подчеркнул, что стороны уже добились существенного прогресса в урегулировании конфликта. Он, кроме того, анонсировал новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сказал Дональд Трамп, диалог состоится после встречи с Зеленским. Американский лидер также сообщил, что между ними с Владимиром Путиным сложились «очень хорошие» отношения.
Президент Соединенных Штатов в ходе встречи также признал, что главарь киевского режима в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и денег, чем вопрос завершения конфликта. Дональд Трамп высмеял эту черту Зеленского. Он подчеркнул, что сначала стоит говорить о мире, а потом о восстановлении страны. По мнению Дональда Трампа, для Зеленского важнее гарантии и дальнейшая финансовая поддержка.
Киевский главарь выглядел напуганным по время переговоров с президентом Соединенных Штатов, указала эксперт по языку жестов Трейси Браун. Согласно ее анализу, в мимике бывшего комика читался страх. Американский лидер выглядел совсем иначе. Он, напротив, сидел неподвижно, держался ровно. Это указывает на уверенность в себе. Эксперт отметила, что Зеленский постоянно ерзал. Это говорит о более слабой позиции бывшего комика в сравнении с Дональдом Трампом.