Автоэксперт Мосеев сказал, стоит ли сейчас переводить автомобиль на газ

Автоэксперт Олег Мосеев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, стоит ли сейчас переводить автомобиль с бензина на газ.
Напомним, эксперты фиксируют значительный рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. По данным Национальной газомоторной ассоциации, в мае-июне 2026 года спрос вырос примерно на треть (около 35%) по сравнению с мартом-апрелем того же года.
Главная причина — ситуация с ценами и доступностью традиционного топлива.
Однако Мосеев посоветовал не поддаваться ажиотажу и отложить эту идею.
«Учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, я не вижу смысла в переводе автомобиля с бензина на газ в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.
Специалисты отмечают, что средний срок записи на установку ГБО — от месяца и больше. Стоимость ГБО выросла в 5−10 раз в Москве, и в среднем в 3−5 раза в регионах.
При этом у ГБО есть довольно существенные недостатки. Среди ключевых минусов — высокие затраты: комплект ГБО и монтаж в 2026 году стоят от 50 до 100 тысяч рублей и выше. Окупаемость возможна лишь при пробеге свыше 15−20 тысяч км в год.
Кроме того, установка ГБО требует обязательной легализации в ГИБДД, а при неправильной настройке есть риск серьезных поломок двигателя. Еще один нюанс — баллон занимает место в багажнике или заменяет запасное колесо, а сеть газовых АЗС остается менее развитой по сравнению с бензиновыми.
Ранее автоэксперт Мосеев объяснил рост спроса на электромобили в РФ.