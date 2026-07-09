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Автоэксперт Мосеев сказал, стоит ли сейчас переводить автомобиль на газ

Автомастерские фиксируют повышение спроса на установку газобаллонного оборудования, чтобы перевести машину с бензина или дизеля на голубое топливо. Стоит ли сейчас переводить машину на газ — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Автоэксперт Олег Мосеев в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, стоит ли сейчас переводить автомобиль с бензина на газ.

Напомним, эксперты фиксируют значительный рост спроса на установку газобаллонного оборудования (ГБО) на автомобили. По данным Национальной газомоторной ассоциации, в мае-июне 2026 года спрос вырос примерно на треть (около 35%) по сравнению с мартом-апрелем того же года.

Главная причина — ситуация с ценами и доступностью традиционного топлива.

Однако Мосеев посоветовал не поддаваться ажиотажу и отложить эту идею.

«Учитывая возросшую стоимость оборудования и увеличение срока ожидания работ, я не вижу смысла в переводе автомобиля с бензина на газ в настоящий момент», — подчеркнул эксперт.

Специалисты отмечают, что средний срок записи на установку ГБО — от месяца и больше. Стоимость ГБО выросла в 5−10 раз в Москве, и в среднем в 3−5 раза в регионах.

При этом у ГБО есть довольно существенные недостатки. Среди ключевых минусов — высокие затраты: комплект ГБО и монтаж в 2026 году стоят от 50 до 100 тысяч рублей и выше. Окупаемость возможна лишь при пробеге свыше 15−20 тысяч км в год.

Кроме того, установка ГБО требует обязательной легализации в ГИБДД, а при неправильной настройке есть риск серьезных поломок двигателя. Еще один нюанс — баллон занимает место в багажнике или заменяет запасное колесо, а сеть газовых АЗС остается менее развитой по сравнению с бензиновыми.

Ранее автоэксперт Мосеев объяснил рост спроса на электромобили в РФ.