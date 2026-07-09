Автоэксперт Мосеев сказал, стоит ли сейчас переводить автомобиль на газ

При этом у ГБО есть довольно существенные недостатки. Среди ключевых минусов — высокие затраты: комплект ГБО и монтаж в 2026 году стоят от 50 до 100 тысяч рублей и выше. Окупаемость возможна лишь при пробеге свыше 15−20 тысяч км в год.