В Комсомольске прошла акция «Подари жизнь — дай шанс ребенку»

Акцию’Подари жизнь — дай шанс ребенку«проводят в рамках всероссийской акции “Подари мне жизнь”. Организаторы — Министерство здравоохранения РФ и Фонд социально-культурных инициатив. Мероприятие направлено на профилактику прерывания беременности. Участники пишут письма своим будущим детям. Затем послания отправятся в женскую консультацию в кабинет медико-социальной помощи. Там психолог работает с женщинами, находящимися репродуктивном выборе. Слова, написанные здесь помогут им осознать свою беременность. Согласно данными Минздрава, в прошлом году количество абортов в нашей стране снизилось на 5 процентов. Ведомство объясняет такой успех новыми видами психологической помощи. А также практикой доабортного консультирования. Там женщинам разъясняют меры социальной поддержки. Наталья Червева, медицинский психолог роддома № 3: Находится в репродуктивном выборе или приняла эту беременность — она обращается в женские консультации. Если она оказывается в сложной жизненной ситуации — мы её перенаправляем в соцзащиту.