На трассе в Красноярском крае сгорел грузовик

В Манско-Уярском округе на 921 километре автодороги Р-255 «Сибирь» сгорел грузовой автомобиль, сообщили в ГУ МЧС Красноярского края.
Пожар случился накануне: во время движения произошло короткое замыкание в приборной панели машины. Огонь тушили одна единица техники и пять человек личного состава.
Всего за прошедшие сутки в Красноярском крае ликвидировали пять пожаров, погибших и пострадавших нет.
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