В овощах из красноярских теплиц нашли нитраты

С начала 2026 года специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании овощей из местных теплиц выявили 31 случай превышения норм безопасного содержания нитратов. Как сообщили в учреждении, всю информацию направили в Россельхознадзор.