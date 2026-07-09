Британка обнаружила в своем саду редчайших розовых кузнечиков

В саду жительницы Великобритании в графстве Сомерсет обнаружили шесть розовых кузнечиков — редчайшее явление, встречающееся один раз на 500 тысяч особей. Об этом в среду, 8 июля, сообщает New York Post.
Необычный цвет насекомых объясняется генетической мутацией — эритризмом, схожим с альбинизмом, при котором возникает избыточная выработка красного пигмента. По оценкам энтомологов, вероятность увидеть розового кузнечика за всю жизнь составляет всего один процент.
61-летняя Наташа Уэлч заметила их 11 июня, когда собирала малину.
— Я не могла поверить своим глазам… Не знаю, почему они выбрали именно мой сад, но я очень рада, — цитирует издание женщину.
Это уже вторая встреча Уэлч с гламурными насекомыми — впервые она нашла розового кузнечика в 2025 году. Сейчас в саду обитают шесть маленьких особей. Они не покидают уголок сада уже несколько недель.
Необычный праздник отмечается в мире 9 марта — Международный день домашних насекомых. Речь идет о видах, которые живут рядом с человеком, иногда даже незаметно для него самого. В их числе могут быть тараканы, а также представители членистоногих, например, пауки и клещи. Кто может соседствовать с человеком, в каких домах селятся насекомые и нужно ли с ними бороться, «Вечерняя Москва» узнала у журналиста-натуралиста Александра Хабургаева.