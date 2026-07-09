Британка обнаружила в своем саду редчайших розовых кузнечиков

Необычный праздник отмечается в мире 9 марта — Международный день домашних насекомых. Речь идет о видах, которые живут рядом с человеком, иногда даже незаметно для него самого. В их числе могут быть тараканы, а также представители членистоногих, например, пауки и клещи. Кто может соседствовать с человеком, в каких домах селятся насекомые и нужно ли с ними бороться, «Вечерняя Москва» узнала у журналиста-натуралиста Александра Хабургаева.