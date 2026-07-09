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Камбулова: беспилотники ВСУ снова пытаются атаковать Таганрог

Беспилотные летательные аппараты украинских войск снова пытаются атаковать Таганрог, работает ПВО, заявила мэр Светлана Камбулова.

Источник: Аргументы и факты

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины снова пытаются атаковать Таганрог, заявила мэр Светлана Камбулова.

«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — написала она в своём канале в мессенджере «Макс».

Напомним, в результате массированной атаки дронов на Ростовскую область два танкера в Таганрогском заливе получили повреждения. Два человека получили ранения.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

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