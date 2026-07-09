Камбулова: беспилотники ВСУ снова пытаются атаковать Таганрог

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины снова пытаются атаковать Таганрог, заявила мэр Светлана Камбулова.
«Внимание — работают силы ПВО. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещение, не подходите к окнам! Сохраняйте спокойствие!», — написала она в своём канале в мессенджере «Макс».
Напомним, в результате массированной атаки дронов на Ростовскую область два танкера в Таганрогском заливе получили повреждения. Два человека получили ранения.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.