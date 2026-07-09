Новосибирцам назвали главную опасность борщевика для животных

При первых признаках поражения — покраснении, боли или появлении пузырей — нужно срочно промыть пострадавшие участки мыльным раствором и нанести жирный крем. После этого питомца необходимо защитить от солнца минимум на трое суток, выгуливая его только в темное время. Если же у животного поднялась температура или ожоги обширны, требуется срочная помощь специалиста.