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Новосибирцам назвали главную опасность борщевика для животных

Сок борщевика под солнцем может привести к слепоте у животных.

Источник: Аргументы и факты

Сок борщевика крайне опасен для домашних животных: густая шерсть не спасает питомцев от тяжелых химических ожогов, поскольку у многих пород кожа очень тонкая и уязвимая.

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупреждает в беседе с РИА Новости, что наибольшую угрозу ядовитое растение несет для зрения. Попадание сока с последующим воздействием ультрафиолета, даже в пасмурный день, может вызвать фотокератит и привести к полной слепоте.

При первых признаках поражения — покраснении, боли или появлении пузырей — нужно срочно промыть пострадавшие участки мыльным раствором и нанести жирный крем. После этого питомца необходимо защитить от солнца минимум на трое суток, выгуливая его только в темное время. Если же у животного поднялась температура или ожоги обширны, требуется срочная помощь специалиста.