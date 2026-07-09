Биробиджанец устроил вооружённый налёт на магазин ради бутылки водки

Суд признал его виновным в разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого и смягчающих обстоятельств ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и дополнительными обязанностями. Приговор пока не вступил в законную силу.