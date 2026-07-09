Биробиджанец устроил вооружённый налёт на магазин ради бутылки водки

В Биробиджане 48-летнего местного жителя осудили за разбойное нападение на продавца продуктового магазина. Об этом сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области.
По материалам дела, днем 28 октября 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел в магазин на улице Мостовой. Он достал нож, пригрозил продавщице расправой и потребовал отдать ему бутылку водки. Та испугалась, но нашла в себе мужество отказать нападавшему. После этого злоумышленник ушел с места преступления.
В суде фигурант признал вину. Мужчина пояснил, что был сильно пьян и не помнит, как угрожал потерпевшей.
Суд признал его виновным в разбое с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. С учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого и смягчающих обстоятельств ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и дополнительными обязанностями. Приговор пока не вступил в законную силу.