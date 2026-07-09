В ОП предложили ввести допвыплату пенсионерам после 70 лет​

Он предположил, что такая выплата может стать не только «премией к юбилею», но и признанием усилий людей, которые заботятся о своем здоровье. Кроме того, эксперт предложил предусмотреть дополнительные выплаты для граждан, достигших 75 и 80 лет, а затем назначать их каждые пять лет.