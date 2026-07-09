Владивосток сохранил лидерство по стоимости вторичного жилья на Дальнем Востоке

Вторичное жильё во Владивостоке по итогам первого полугодия 2026 года прибавило в цене 3% за кв. метр, достигнув 193,1 тысячи рублей. При этом средняя стоимость квартиры увеличилась всего на 0,9% — почти до 9,86 млн рублей, сообщает федеральный портал «Мир квартир».
«Вторичное жилье росло быстрее новостроек, потому что покупатели ищут более доступные варианты на фоне высоких ипотечных ставок. Но к лету рост почти остановился. Когда ипотека на первичном рынке подешевеет, цены снова пойдут вверх — сначала на “первичке”, а потом и на “вторичке”», — прокомментировал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.
Несмотря на сдержанную динамику, Владивосток остаётся самым дорогим городом Дальнего Востока по стоимости квадратного метра. Для сравнения: в апреле рынок демонстрировал локальное снижение — квартира подешевела на 2,4%, а кв. метр на 0,7%, но по итогам полугодия показатели вышли в плюс.
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В целом по России квадратный метр вторичного жилья подорожал на 5,5%, до 131,7 тысячи рублей, средняя цена лота — на 4,9%, до 6,98 млн рублей. Предложение на рынке за полгода увеличилось на 8%.
Напомним, что доходность вторичного жилья при сдаче его в аренду во Владивостоке за год сократилась, а срок возврата вложений, напротив, увеличился. При средней цене квартиры в 10 млн рублей и ставке аренды 43,5 тысячи рублей в месяц годовая прибыль собственника составляет лишь 5,2% от стоимости актива.