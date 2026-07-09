Владивосток сохранил лидерство по стоимости вторичного жилья на Дальнем Востоке

«Вторичное жилье росло быстрее новостроек, потому что покупатели ищут более доступные варианты на фоне высоких ипотечных ставок. Но к лету рост почти остановился. Когда ипотека на первичном рынке подешевеет, цены снова пойдут вверх — сначала на “первичке”, а потом и на “вторичке”», — прокомментировал генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.