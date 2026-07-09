Врачи предупредили аллергиков об опасном цветении трав в июле

По словам аллергологов-иммунологов, в середине лета активно цветут тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа, райграс, пырей, а также подорожник и щавель. Их пыльца имеет мелкие и лёгкие частицы, которые ветер переносит на большие расстояния. При этом тополиный пух сам по себе аллергеном не является — он лишь переносит пыльцу растений.