Врачи предупредили аллергиков об опасном цветении трав в июле

Аллергиков предупредили о новом этапе сезона цветения. В июле основную опасность для людей с поллинозом представляют уже не деревья, а луговые и злаковые травы.
По словам аллергологов-иммунологов, в середине лета активно цветут тимофеевка, овсяница, мятлик, ежа, райграс, пырей, а также подорожник и щавель. Их пыльца имеет мелкие и лёгкие частицы, которые ветер переносит на большие расстояния. При этом тополиный пух сам по себе аллергеном не является — он лишь переносит пыльцу растений.
«При аллергии появляются жалобы на насморк, заложенность носа, першение в горле, лёгкую слабость. Когда же дело касается поллиноза, первичным изнуряющим симптомом называют наличие зуда — человек постоянно трёт кончик носа и глаза, что приводит к формированию видимых следов на коже. Также возможны кожные реакции в виде крапивницы и дерматита», — отмечают специалисты.
Врачи не советуют полностью отказываться от прогулок, если нет возможности уехать в другой регион на период цветения. Для защиты от пыльцы рекомендуется использовать медицинские маски или респираторы, а также солнцезащитные очки с плотным прилеганием к лицу.
Кроме того, прогулки лучше планировать на раннее утро или поздний вечер. После дождя концентрация пыльцы в воздухе снижается, поэтому такое время считается наиболее комфортным для аллергиков. В сухую, жаркую и ветреную погоду специалисты рекомендуют держать окна дома и автомобиля закрытыми.
Перед выходом на улицу врачи советуют проверять прогноз уровня пыльцы с помощью специальных сайтов или мобильных приложений. Также важно ежедневно проводить влажную уборку, пользоваться увлажнителем воздуха, а после возвращения домой принимать душ, мыть голову и менять одежду, чтобы не заносить аллергены в жилые помещения, напоминает ИА «Первое областное».