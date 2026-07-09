Минздрав запустил электронные рецепты с первого июля

В России с первого июля стартовала аптечная реформа. В пилотных регионах врачи перестали выписывать бумажные рецепты — теперь все назначения заносят в единую информационную систему с уникальным цифровым кодом. Чтобы купить рецептурный препарат, достаточно показать в аптеке СНИЛС: касса автоматически проверит наличие активного электронного рецепта в государственной базе. Если документа нет, срок истёк или он выписан на другого человека — чек просто не пробьют, пишет RuNews24.