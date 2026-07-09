Минздрав запустил электронные рецепты с первого июля

В России с первого июля стартовала аптечная реформа. В пилотных регионах врачи перестали выписывать бумажные рецепты — теперь все назначения заносят в единую информационную систему с уникальным цифровым кодом. Чтобы купить рецептурный препарат, достаточно показать в аптеке СНИЛС: касса автоматически проверит наличие активного электронного рецепта в государственной базе. Если документа нет, срок истёк или он выписан на другого человека — чек просто не пробьют, пишет RuNews24.
Под жёсткий контроль попали антибиотики, психотропные, наркотические, гормональные средства и сильнодействующие анальгетики. В Минздраве предупредили: перечень будут расширять, и свободная продажа любых рецептурных лекарств со временем полностью прекратится. Одновременно с 1 июля цифровая маркировка распространилась на парфюмерию, косметику, мыло и гигиенические средства — теперь провизор обязан сканировать их при продаже.
Изменились и правила госзакупок для льготников: приоритет отдали препаратам с полным производственным циклом в России. В «Деловой России» объяснили, что это снизит зависимость от импорта и укрепит фармацевтический рынок.