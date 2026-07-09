Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть винограда в день

Нормальной дневной порцией винограда считается 100 грамм, что примерно равно 20 ягодам, сообщила в эксклюзивной беседе с aif.ru диетолог София Кованова.
Специалист отметила, что большая порция винограда может вызвать брожение и газообразование. По слова Ковановой, виноград можно есть с косточками.
«Если виноград есть с косточками, то ничего страшного не будет, просто не нужно есть тазик винограда. Для более комфортного усвоения можно разделить прием винограда на сутки. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек или есть без кожуры, таких можно съесть до 40 ягод» — отметила диетолог.
В целом виноград полезен для организма человека, в том числе благодаря богатому витаминно-минеральному составу. В нем содержатся витамины С, К, группы В, минералы (калий, магний, кальций, железо, фосфор), антиоксиданты, клетчатка.
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