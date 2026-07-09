Диетолог Кованова сказала, сколько можно съесть винограда в день

«Если виноград есть с косточками, то ничего страшного не будет, просто не нужно есть тазик винограда. Для более комфортного усвоения можно разделить прием винограда на сутки. Если есть склонность к дискомфорту, лучше выбирать кишмиш или виноград без косточек или есть без кожуры, таких можно съесть до 40 ягод» — отметила диетолог.