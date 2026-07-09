В России зафиксировали рекордный спрос на заключение брачных договоров

Если в 2020 году нотариусы удостоверили 147,9 тысячи брачных договоров, а в 2021-м — 152,2 тысячи, то после спада в 2022 году и последующих колебаний в пределах 110−120 тысяч документов рынок, казалось, вышел на плато. Однако в 2025 году произошёл настоящий скачок: был удостоверен 255 241 брачный договор — это в 2,38 раза больше, чем годом ранее, и на 67,7% выше предыдущего рекорда 2021 года.