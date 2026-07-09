Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 июля

Скорпионам стоит начать день с четкого планирования, чтобы хаос не застал вас врасплох и ни одна важная деталь не вылетела из головы. К вечеру коммуникация усложнится, поэтому в вопросах защиты своих границ проявляйте твердость, но без агрессии. Ваша дипломатичность станет залогом сохранения теплых отношений с теми, кто вам по-настоящему дорог.