В Омске займутся селекцией новых сортов чечевицы

Учёные планируют создать три новых сорта чечевицы: мелкосемянную зелёную и красную, а также крупносемянную зелёную. Параллельно будет разработана технология их возделывания — на неё планируется получить патент. Сорта должны быть высокоурожайными, засухоустойчивыми, с высоким содержанием белка. Сейчас специалистам предстоит разработать модель ускоренной селекции.