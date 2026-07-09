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В Омске займутся селекцией новых сортов чечевицы

Учёные Омского аграрного научного центра работают над селекцией новых сортов.

Источник: Аргументы и факты

Омский аграрный научный центр (АНЦ) стал соисполнителем федерального проекта по созданию высокопродуктивных отечественных сортов чечевицы.

Проект реализуется в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства до 2030 года. Его цель — довести обеспеченность семенами отечественной селекции через четыре года до 75%. Работа ведётся в рамках нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Учёные планируют создать три новых сорта чечевицы: мелкосемянную зелёную и красную, а также крупносемянную зелёную. Параллельно будет разработана технология их возделывания — на неё планируется получить патент. Сорта должны быть высокоурожайными, засухоустойчивыми, с высоким содержанием белка. Сейчас специалистам предстоит разработать модель ускоренной селекции.

Ранее мы писали, что омские аграрии вдвое нарастили экспорт зерна и масел. За полгода регион отправил за рубеж почти 781 тысячу тонн продукции.