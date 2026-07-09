Опытные самолеты Ил-96−400М и Ил-96−300 совершили перелет в аэропорт Хабаровск для выполнения летных испытаний. Об этом в Telegram-канале (16+) сообщает Международный аэропорт Хабаровск.
«На базе нашего аэродрома специалисты АО “Ил” выполнят серию полетов, направленных на оценку работы нового бортового оборудования и модернизированных систем самолетов», — говорится в сообщении.
В Хабаровск для лётных испытаний прибыли самолёты Ил-96. Фото: Роман Руденко, ТГ Международный аэропорт Хабаровска.
В Хабаровск для лётных испытаний прибыли самолёты Ил-96. Фото: Роман Руденко, ТГ Международный аэропорт Хабаровска.
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