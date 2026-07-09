Горят «Фламинго», дроноводы ВСУ в ужасе: дан жесткий ответ на атаки РФ

Россия отвечает на атаки беспилотников не спонтанно, а ведя системную работу по упреждению новых налетов. Как рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, ключевая цель — разрушение всей цепочки производства и логистики вражеских дронов и другого вооружения.
«Речь идёт о системной работе с целью не допустить нанесения подобных ударов в будущем. Уничтожаются сборочные цеха, места складирования и логистические транспортные узлы, где могут находиться соответствующие средства. К таким объектам относятся терминалы и склады “Новой почты”, “Укрпочты” и других логистических компаний», — сказал Джерелиевский.
Кроме того, напомнил он, 8 июля поступили сообщения о нанесении удара по заводу Samsung Украина, где осуществлялась сборка крылатых ракет «Фламинго». Также мощные взрывы были зафиксированы в Вишнёвом: там, по всей вероятности, был уничтожен склад с крылатыми ракетами, дронами или иными средствами поражения.
«Ведётся очень внимательное отслеживание всех перемещений противника и вероятных мест дислокации операторов БПЛА, артиллеристов и других. По ним, соответственно, наносятся удары. Атаки энергетической инфраструктуры, отсутствие горючего и разорванная логистика также осложняют работу ВСУ», — подытожил Джерелиевский.
Ранее Джерелиевский назвал точки запуска БПЛА на Саратов, где погиб один человек, а также сообщил, откуда был атакован Нижнекамск в Татарстане 8 июля.