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Горят «Фламинго», дроноводы ВСУ в ужасе: дан жесткий ответ на атаки РФ

Россия всегда дает жесткий и системный ответ на атаки беспилотников ВСУ. Военный эксперт Джерелиевский в эксклюзивной беседе с aif.ru сказал, какие цели были поражены. Горят «Фламинго» и дроноводы.

Источник: Аргументы и факты

Россия отвечает на атаки беспилотников не спонтанно, а ведя системную работу по упреждению новых налетов. Как рассказал в эксклюзивной беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, ключевая цель — разрушение всей цепочки производства и логистики вражеских дронов и другого вооружения.

«Речь идёт о системной работе с целью не допустить нанесения подобных ударов в будущем. Уничтожаются сборочные цеха, места складирования и логистические транспортные узлы, где могут находиться соответствующие средства. К таким объектам относятся терминалы и склады “Новой почты”, “Укрпочты” и других логистических компаний», — сказал Джерелиевский.

Кроме того, напомнил он, 8 июля поступили сообщения о нанесении удара по заводу Samsung Украина, где осуществлялась сборка крылатых ракет «Фламинго». Также мощные взрывы были зафиксированы в Вишнёвом: там, по всей вероятности, был уничтожен склад с крылатыми ракетами, дронами или иными средствами поражения.

«Ведётся очень внимательное отслеживание всех перемещений противника и вероятных мест дислокации операторов БПЛА, артиллеристов и других. По ним, соответственно, наносятся удары. Атаки энергетической инфраструктуры, отсутствие горючего и разорванная логистика также осложняют работу ВСУ», — подытожил Джерелиевский.

Ранее Джерелиевский назвал точки запуска БПЛА на Саратов, где погиб один человек, а также сообщил, откуда был атакован Нижнекамск в Татарстане 8 июля.

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